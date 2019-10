Hamburg. Der Bund der Steuerzahler hat die deutliche Kostensteigerung bei der Sanierung des Hamburger Kongresszentrums CCH in seinem "Schwarzbuch" als Verschwendung öffentlicher Gelder angeprangert. Dass die umfangreichen Arbeiten um gut 36 Millionen Euro teurer würden, sei auch darauf zurückzuführen, "dass die Stadt am falschen Ende, nämlich bei den Gutachten" vor Baubeginn, gespart habe, heißt es in der 47. Ausgabe des "Schwarzbuchs", die am Dienstag vorgestellt wurde. Unter den über 100 darin aufgelisteten Fällen aus dem gesamten Bundesgebiet sind fünf aus der Hansestadt.

Insgesamt sei Hamburg im Umgang mit öffentlichen Geldern aber auf einem guten Weg und "teilweise auch besser als der Rest der Republik", sagte der Hamburger Landesvorsitzende Lorenz Palte. Dennoch gebe es weiteren Verbesserungsbedarf.

Die Kostensteigerungen bei der CCH-Sanierung seien umso ärgerlicher, da das ursprünglich mit 194 Millionen veranschlagte Projekt als Härtetest für das Konzept der Stadt zum kostenstabilen Bauen ausgerufen worden sei, mit dem nach den Erfahrungen beim Bau der Elbphilharmonie Kostenexplosionen verhindert werden sollten. "Dass bei öffentlichen Großbauprojekten die Kosten regelmäßig explodieren, hat sich in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger mittlerweile manifestiert. Dies führt zu Politikverdrossenheit", warnte Palte.

Angeprangert wird im "Schwarzbuch" auch eine verkehrsberuhigende Maßnahme im Mellenbergweg in Volksdorf, bei der auf einer Strecke von nur 200 Metern für 20 000 Euro zunächst sechs Verkehrsinseln an beiden Fahrbahnrändern errichtet worden seien. Nachdem dieser "Slalomkurs" zu gefährlichen Konflikten zwischen Auto- und Radfahrern geführt habe, seien die Verkehrsführung geändert und zwei Inseln wieder entfernt worden - für 40 000 Euro, sagte er. "Hätte man es gleich richtig gemacht, hätte es vielleicht zwischen 10 000 und 15 000 gekostet. So sind es über 60 000 Euro geworden."

Eine weitere Verschwendung drohe durch den geplanten Bau einer weiteren Brücke über den Osterbekkanal in Barmbek. "Im direkten Umfeld der geplanten Maurienbrücke befinden sich bereits zwei Brücken", sagte Palte. "Die veranschlagten 1,85 Millionen Euro sollte die Stadt lieber in sinnvolle Projekte investieren."

Erneut prangerte er auch die Verbringung des im Hafen ausgebaggerten Elbschlicks zur nur rund 20 Kilometer entfernten Insel Neßsand an. Von dort würden die Sedimente in kürzester Zeit durch die Flut wieder zurück in den Hafen gespült. Die Ausbaggerung des Hafens sei zwar "elementar wichtig", sagte Palte. "Und dennoch müssen Alternativen für die Kreislaufbaggerung her, denn diese ist Steuerverschwendung par excellence."

Die Ausgaben für die Kreislaufbaggerung seien in den vergangenen Jahren bereits deutlich zurückgegangen. Palte zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass mit den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine Alternative für die Verbringung des Hamburger Hafenschlicks gefunden werden könne.

Erfreut zeigte sich der Bund der Steuerzahler darüber, dass die Pläne zum Aufbau weiterer Fahrradzählsäulen in der Stadt vom Tisch seien. "Die Verhinderung dieses teuren Marketing-Gags in sechs weiteren Bezirken ist ein toller Erfolg für Hamburgs Steuerzahler", sagte Palte. "Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt."