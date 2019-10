248 Polizei-Einsätze am Bahnhof Jungfernstieg Hamburg

Hamburg. In den ersten neun Monaten des Jahres ist die Hamburger Polizei zu 248 Einsätzen am Bahnhof Jungfernstieg ausgerückt. Das ist das zweithöchste Aufkommen nach dem Hauptbahnhof mit knapp 650 Einsätzen an rund 250 Tagen. Erst mit einigem Abstand folgen dahinter der Bahnhof Altona (177 Einsätze) und die S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn mit 164 Alarmierungen. Das geht aus der Senatsantwort auf eine aktuelle Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Dennis Gladiator zur Straßenkriminalität in der Hansestadt hervor, über die das "Hamburger Abendblatt" (Dienstag) berichtete. Wie der Senat erläuterte, sind ausschließlich von der Bundespolizei geführte Einsätze in der Statistik nicht enthalten. Die Bundespolizei ist in erster Linie für die Sicherheit auf S- und Fernbahnhöfen zuständig.

Besonders im Visier der Hamburger Polizei am Jungfernstieg sei der Drogenhandel. Gladiator sieht sich durch die neuen Zahlen bestätigt, dass Videoüberwachung ein probates Mittel gegen Straßenkriminalität sei. "Wir bleiben bei unserer Forderung, dass eine Ausweitung des Videoschutzes und die Erprobung des Einsatzes intelligenter Videotechnik dringend erforderlich ist." Gleichwohl dürfe sich der Staat auch an technisch gut überwachten Orten nicht zurücklehnen. "Orte wie der Jungfernstieg bleiben unter diesem Senat leider Kriminalitätsschwerpunkte", betonte Gladiator.

Wie aus der Senatsantwort weiter hervorgeht, ist die Polizei nicht nur an den Zughaltestellen in der City, sondern auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Adenauerallee enorm gefordert. Zwischen Januar und Ende September wurden dort 574 Polizeieinsätze registriert - so viele wie an 14 der 16 übrigen großen Busbahnhöfe der Stadt zusammen. Lediglich am ZOB Wandsbek-Markt und am ZOB Altona wurden mehr als 100 Polizeieinsätze in der Zeit gezählt.