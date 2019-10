Wohnhaus in Bokel durch Feuer zerstört: Eine Verletzte

Bokel. Ein Feuer hat ein Wohnhaus in Bokel (Kreis Pinneberg) vollständig zerstört. Bei einem Löschversuch wurde eine Bewohnerin des Holzhauses verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Insgesamt seien etwa 150 Einsatzkräfte an den etwa acht Stunden dauernden Löscharbeiten beteiligt gewesen.

Der Brand hatte sich laut Feuerwehr am Montag aufgrund der Bauweise schnell in dem fast 220 Quadratmeter großen Gebäude ausgebreitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen. Das Wohnhaus brannte komplett aus und wurde von einem Bagger eingerissen. Angaben zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache konnte der Sprecher zunächst nicht machen.