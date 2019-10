Lastwagen erfasst Fußgänger: Teil von Ohr abgerissen

Hamburg. Ein Fußgänger ist im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 59-jährige Mann habe am Montagabend eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger wurde am Kopf getroffen, ein Teil eines Ohres riss ab. Er kam in ein Krankenhaus. Der 48 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.