Steuerzahlerbund prangert öffentliche Verschwendung an

Hamburg. Anhand konkreter Beispiele will der Bund der Steuerzahler heute (11.00 Uhr) Fälle von öffentlicher Verschwendung in Hamburg aufzeigen. In seinem "Schwarzbuch", das der Bund alljährlich auch in Berlin und anderen Städten vorstellt, sind diesmal fünf Fälle aus der Hansestadt aufgelistet - einer weniger als im vergangenen Jahr. 2018 war der Verkauf der HSH-Nordbank als größter Verschwendungsfall Norddeutschlands in Hamburg und Kiel angeprangert worden. Außerdem wurden ein Projekt zur Verkehrsberuhigung in Volksdorf, eine "tierisch teure Zaun-Posse in Eimsbüttel" und die Planungen für einen Radweg am Elbufer in Övelgönne kritisiert.