Nordische Filmtage Lübeck werden eröffnet

Lübeck. Mit dem schwedischen Spielfilm "Feuer und Flamme" von Måns Mårlind und Björn Stein werden heute (20.00 Uhr) in Lübeck die 61. Nordischen Filmtage eröffnet. Zum Auftakt werden nach Angaben der Hansestadt auch die beiden Regisseure erwartet, die auch an der im ZDF gezeigten Erfolgsserie "Die Brücke - Transit in den Tod" mitgewirkt haben. Bis zum 3. November werden insgesamt 196 Streifen gezeigt und neun Preise im Gesamtwert von 52 500 Euro vergeben. Die Nordischen Filmtage Lübeck gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus den nordischen und baltischen Ländern in Europa. Die Veranstalter rechnen mit rund 36 000 Besuchern.