VfB Stuttgart im DFB-Pokal erneut gegen Hamburger SV

Hamburg. Drei Tage nach dem 2:6 in der 2. Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart heute im DFB-Pokal erneut beim Hamburger SV an. Die Pleite am Samstag war bereits die dritte Niederlage in Serie für die Schwaben. Große Veränderungen sind in der Startelf für die Partie in der zweiten Pokal-Runde dennoch nicht zu erwarten. Trainer Tim Walter betonte, er wolle seinem System treu bleiben und sehe keinen Grund für Veränderungen. Holger Badstuber dürfte allerdings wieder in der Innenverteidigung spielen. Der ehemalige Nationalspieler ist in der Liga derzeit gesperrt.