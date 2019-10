Fahrradfahrer stirbt bei Unfall in Bornhöved

Bornhöved. Ein 79-jähriger Fahrradfahrer ist in Bornhöved im Kreis Segeberg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, seine 84-jährige Frau wurde schwer verletzt. Zu dem Unfall war es am Sonntag gegen 9.30 Uhr gekommen, als beide mit ihren Elektrofahrrädern über den Seeweg Richtung Ruhwinkel fuhren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Nähe eines Campingplatzes sei der Radfahrer kurz hinter einer Linkskurve mit dem Auto einer 79 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Er sei gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ehefrau sei ebenfalls gestürzt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin habe sich nur leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, trugen beide E-Bike-Fahrer keinen Helm.