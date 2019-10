Autobahn 21 nach Lasterunfall vorübergehend gesperrt

Bad Oldesloe. Die Autobahn 21 in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn ist nach einem Unfall mit einem Laster in Richtung Süden vorübergehend gesperrt worden. Ein 56 Jahre alter Lasterfahrer sei mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen gekommen und ins Schlingern geraten, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Dadurch schaukelte sich der mit Fleisch beladene Anhänger auf und das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei dem Unfall am Sonntag liefen mehrere Liter Diesel aus. Für die Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Süden zwischen den Ausfahrten Oldesloe-Nord und Oldesloe-Süd gesperrt.