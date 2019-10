PKK-Flagge auf Twitter: Linksfraktionschefin vor Gericht

Hamburg. Ein Foto mit der Flagge der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bringt die Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Cansu Özdemir (31) vor, sie habe das Foto im November 2017 über Twitter verbreitet und damit gegen das Vereinsgesetz verstoßen. Die PKK gilt als terroristische Vereinigung und ist seit 1993 in Deutschland verboten. Özdemir sollte eine Geldstrafe von 1500 Euro per Strafbefehl zahlen. Dagegen legte sie Einspruch ein. Der Prozess beginnt heute vor dem Amtsgericht Altona. Ein Urteil wird möglicherweise erst auf einem Folgetermin verkündet.

Ein Sprecher der Linksfraktion sagte, Özdemir bestreite nicht, dass sie das Foto mit der PKK-Flagge getwittert habe. Sie werde dies auch vor Gericht verteidigen. Auf ihre strafrechtliche Immunität als Parlamentsabgeordnete habe sie verzichtet. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie nach Bekanntwerden der Ermittlungen zusammen mit der Co-Vorsitzenden der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus, erklärt: "Bei dem auf Twitter geteilten Beitrag handelt es sich um eine Meinungsäußerung und politische Forderung, die die Partei Die Linke unterstützt und der mit dem Beitrag Nachdruck verliehen wurde."