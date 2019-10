Günther enttäuscht von CDU-Abschneiden in Thüringen

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther hat sich enttäuscht über das Abschneider seiner Partei in Thüringen gezeigt. "Der Ausgang der Landtagswahl in Thüringen ist ein bitteres Ergebnis für die CDU und die demokratische Mitte in Thüringen", sagte Günther am Sonntagabend. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring habe stark gekämpft. "Wie bei den letzten Wahlen in Sachsen und Brandenburg hat der Amtsbonus des Ministerpräsidenten eine große Rolle gespielt." Das Erstarken der AfD sei "erschütternd".