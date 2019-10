Lübeck behauptet Spitze: Amaechi trifft zweimal für HSV II

Hamburg. Der VfB Lübeck hat seine Spitzenposition in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Das Team bezwang daheim Hannover 96 II mit 4:0. Yannick Deichmann, Dennis Hoins, Ahmet Arslan und Nicolas Hebisch trafen für den VfB, der weiterhin einen Punkt Vorsprung auf den VfL Wolfsburg II hat.

Bereits den dritten Sieg nacheinander feierte der Hamburger SV II, der beim 3:0 im Derby gegen Altona 93 keine Probleme hatte. Herausragender Akteur war der 18-jährige Xavier Amaechi aus der Profi-Mannschaft, dem zwei Tore gelangen. Ogechika Heil steuerte vor 1000 Zuschauern den weiteren Treffer bei.

Weiche Flensburg besiegte die zweite Mannschaft des FC St. Pauli mit 4:1. Schon in der Anfangsphase schossen Fabian Graudenz, Angelos Argyris und Casper Olesen eine deutliche Führung heraus. Jakub Bednarczyk konnte für die Hamburger verkürzen, doch Torge Paetow sorgte für den Endstand. Damit ist Flensburg seit sechs Partien ungeschlagen und verbesserte sich auf den dritten Platz.

Dahinter lauert Holstein Kiel II: Der Zweitliga-Nachwuchs kam allerdings bei Schlusslicht HSC Hannover nicht über ein 1:1 hinaus. Julius Alt hatte die Kieler in Führung gebracht. In die untere Tabellenhälfte ist Eintracht Norderstedt durch die dritte Heimniederlage in Serie gerutscht. Gegen die SV Drochtersen/Assel führte ein direkter Freistoß zur 0:1-Pleite.

Für den Heider SV gab es beim BSV Rehden nichts zu holen, so dass die Ditmarscher nach dem 1:5 weiterhin Tabellenvorletzter sind. Marvin Wolf gelang der einzige Treffer.