21-Jähriger nach Messerangriff in Bahrenfeld festgenommen

Hamburg. Wenige Stunden nach der Messerattacke auf einen 25-Jährigen in Hamburg-Bahrenfeld ist ein polizeibekannter Intensivtäter festgenommen worden. Der 21-Jährige sei Sonntagnachmittag im Stadtteil St. Georg dingfest gemacht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war es in der Nacht zu Sonntag gegen 3.40 Uhr auf der Luruper Chaussee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei war ein 25-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden, wie die Hamburger Polizei erklärte. Nach ärztlicher Notversorgung habe sich sein Zustand jedoch stabilisiert. Zwei weitere Personen seien am Kopf beziehungsweise an der Hand leicht verletzt worden.

Die anschließenden Ermittlungen hätten zur Identifizierung des 21-Jährigen geführt. In dessen Wohnung in Hamburg-Eidelstedt seien Beweismittel sichergestellt worden. Die Ermittlungen zum Tathintergrund dauerten an.