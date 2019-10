Hamburg. Stärkung der inneren Sicherheit, eine andere Migrationspolitik und bezahlbarer Wohnraum: Mit diesem Programm will die Hamburger AfD die Wähler überzeugen. Das beschloss die Partei beim Parteitag am Sonnabend. "Über ein zweistelliges Ergebnis würden wir uns freuen", sagte Spitzenkandidat Dirk Nockemann mit Blick auf die Bürgerschaftswahl im Februar.

Konkret forderte die Partei etwa eine bessere Ausstattung der Polizei und mehr Personal für die Justiz. Außerdem will die AfD eine Begrenzung der Migration durchsetzen. Als Hauptgegner machte Nockemann die Grünen aus. Hamburg dürfe nicht in einen "grünen Würgegriff" geraten, sagte er in seiner Rede. Daher will sich die Partei unter anderem gegen eine "Diskriminierung und Diskreditierung von Autofahrern" einsetzen. Daneben soll ein Wohngeld für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Der Parteitag wird am Sonntag fortgesetzt.