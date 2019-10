Lutzhorn. Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen in Lutzhorn (Kreis Pinneberg) lebensgefährlich verletzt worden. Die 79-Jährige habe einem von links kommenden Auto beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonnabend mit. Sie wurde am Freitagnachmittag mit einem Hubschrauber ins Hamburger Universitätsklinikum gebracht.

Ihr 87 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt und ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 82 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden.