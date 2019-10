AfD verabschiedet Programm für Bürgerschaftswahlkampf

Hamburg. Die Hamburger AfD will heute (10.00 Uhr) bei einem Landesparteitag ihr Programm für die Bürgerschaftswahl beraten. Vor knapp einem Monat hatte die Partei Dirk Nockemann als Spitzenkandidaten bestimmt. Bei seiner Wahl auf Listenplatz eins hatte der Landesvorsitzende Nockemann eine Kampfansage in Richtung CDU gemacht. Die AfD habe eine echte Chance, die CDU zu schlagen, sagte er damals. Nockemann kündigte an, sich für eine Stärkung der Polizei und eine Abkehr von der, wie er sagte, "Umwelthysterie" einzusetzen. Der Parteitag soll am Sonntag fortgesetzt werden.