Hamburg. In der Möllner Landstraße in Billstedt ist am Freitag gegen 20 Uhr eine Filiale von Aldi überfallen worden. Bei der Tat wurde mindestens eine Person verletzt. Ein Rettungswagen und ein Notarzt sind zum Tatort gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Filiale ist bis 21 Uhr geöffnet. Es waren noch etliche Menschen vor Ort. Es hieß, es seien zwei Täter an dem Überfall beteiligt gewesen.

Der überfallene Aldi-Markt.

Foto: Michael Arning

Details zum Hergang des Überfalles konnte die Polizei aber auch am späten Freitagabend noch nicht nennen. Es würden noch Zeugen vernommen.