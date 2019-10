FDP will mit Klimaschutz und mehr Wohnungsbau punkten

Hamburg. Verlässliche Wirtschaftspolitik, gute Bildungschancen, Innovationen für Klimaschutz und eine bessere Baustellen-Koordinierung: Mit diesem Programm will die Hamburger FDP bei der Bürgerschaftswahl im Februar ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Ziel sei eine Beteiligung an der nächsten Regierung, sagte die Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein am Freitagabend bei einem Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Das Wahlprogramm soll am Samstag verabschiedet werden. Weitere wichtige Themen, die ihre Partei anpacken wolle, seien Mobilität, mehr Wohnungsbau, eine schlankere Verwaltung und mehr Ausgaben-Disziplin, erklärte die 57 Jahre alte Fraktionsvorsitzende.