Überfall auf 24-Jährigen auf St. Pauli: Zeugenaufruf

Hamburg. Ein 24-jähriger Mann ist im Hamburger Stadtteil St. Pauli von drei Unbekannten überfallen, ausgeraubt und verletzt worden. Die Männer rissen den Mann am Mittwochabend zu Boden, traten ihn unter anderem im Kopfbereich und erbeuteten Geld im vierstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin flohen die Täter. Der Verletzte zeigte den Vorfall noch bei der Polizei an, klagte dann über Kopfschmerzen und Sehstörungen. Laut Polizei erlitt der Mann später einen Krampfanfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand keine. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.