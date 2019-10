Hamburg. Auf kleinstem Raum ohne Tageslicht übernachten, zählt vermutlich nicht zu den Kriterien für ein gutes Hotel. Doch genau mit diesem Konzept will die Space Development Group Gäste in ihre Hotels locken. Schlafen wie in einem Raumschiff lautet das Motto. Die Idee für das Kapselhotel stammt aus Asien und könnte bald auch in Hamburg umgesetzt werden.

So sieht der Wohnbericht in dem area24/7 Hotel aus.

Foto: Space Development Group

Laut Abendblatt-Information ist das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie in der Hansestadt, um das area24/7 zu eröffnen. Das futuristische Hotelkonzept sieht Schlafkapseln in einem großzügigen Wohnbereich vor. Die Kapseln erinnern dabei an die Schlafnischen von Astronauten. Die Space-Kapseln sind der einzige private Bereich, in dem sich Gäste zurückziehen können. Den Wohnraum mit Arbeitsbereich, Küche und Bad teilen sich die Hotelgäste.

Was die Nacht in einem Hamburger Space-Hotel kosten könnte

Das erste area 24/7 Hotel mit 32 Schlafkapseln hat vor Kurzem in Karlsruhe eröffnet. Zudem bietet ein angrenzendes Apartment 16 futuristische Schlafräuem. Rund 45 Euro kostet dort die Nacht in der Space-Kapsel. Laut dem Betreiber sollen insbesondere Studierende und junge Erwachsene angesprochen werden.

"Durch dieses Konzept können, aufgrund des gemeinsamen Wohnens, einfach und schnell neue Kontakte geknüpft werden. Eine neue Form des 'Co-workings' findet in den modernen Arbeitsräumen statt", heißt es von der Space Development Group.