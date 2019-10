Hamburg unterzeichnet Anti-Plastik-Erklärung

Hamburg. Die Stadt Hamburg hat als eine von 20 europäischen Großstädten auf der Eurocities Konferenz am Donnerstagabend in Oslo eine Erklärung zur Reduzierung von Plastikabfällen und Verschmutzungen durch Plastik unterzeichnet. Das teilte die Behörde für Umwelt und Energie am Freitag mit.

Die Unterzeichner würden sich zur Erarbeitung von kommunalen Strategien zur Reduzierung von Plastikmüll verpflichten. Auch die Verwaltung der Hansestadt wolle dabei mit gutem Beispiel vorangehen: "Als große Einzelabnehmer können öffentliche Verwaltungen eine führende Rolle spielen, indem sie nachhaltige Alternativen kaufen und auf Kunststoffprodukte verzichten", erklärt Jens Kerstan (Grüne), Senator für Umwelt und Energie.

Auch Wirtschaft und Industrie sollen in diesem Sinne zum Umdenken angehalten werden. Konkret sei dabei die Einführung eines Systems zur getrennten Sammlung aller Kunststoffabfälle geplant. Die Stadt mache sich bereits seit Jahren für die Vermeidung von Plastikabfällen stark. Mit der "Kehr.Wieder-Aktion" setze sich die Umweltbehörde zum Beispiel für die Wiederverwendung von Coffee-to-go-Bechern ein. Auch die Stadtreinigung betreibe mit ihren Müllvermeidungskampagnen wichtige Aufklärungsarbeit.