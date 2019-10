Kieler Theodor-Heuss-Ring erneut Schauplatz für Klimademo

Kiel. Wegen eines Laternenumzuges für mehr Klimaschutz der Bewegung Fridays for Future müssen sich Kieler am Freitagabend erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Rund 500 Menschen werden nach Angaben der Stadt Kiel zu einer Demonstration auf dem Vinetaplatz (17.00 Uhr) erwartet. Von dort aus wollen die Demonstranten in Richtung Schützenpark ziehen. Ihre Route verläuft über den viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring, an dem einem ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge droht. Die Verkehrsachse muss dafür am Freitag gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung der Autobahn ab der Einmündung Lübscher Baum zeitweise voll gesperrt werden.

Dort hatte es wegen einer großen Klimademonstration bereits im September eine vorübergehende Sperrung gegeben. An der Demonstration nahmen damals laut Polizei etwa 10 000 bis 15 000 Menschen teil. In Kiel kam es zu Verkehrsbehinderungen, aber nicht zu Sitzblockaden wie bei einer Aktion im Frühjahr. Die Verkehrsachse ist wegen überhöhter Stickoxidwerte ein Hauptproblem in Kiel.