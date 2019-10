A7-Vollsperrung im Hamburger Nordwesten: Umleitung über A1

Hamburg. Wegen der Inbetriebnahme der zweiten Röhre des Lärmschutzdeckels in Hamburg-Schnelsen wird die vielbefahrene Autobahn A7 am heutigen Freitagabend voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord wird bis Montagmorgen nicht passierbar sein, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Besonders am Samstag werden große Behinderungen erwartet, wenn der HSV im nahen Volksparkstadion gegen den VfB Stuttgart spielt. Die Anfahrt aus dem Norden wird nur über die innerstädtische Umleitung und die A23 (Heide-Hamburg) möglich sein.

Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll nach Empfehlung der Verkehrsbehörde ab dem Horster Dreieck über die A1 ausweichen. Die Umleitung führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wer aus dem Norden kommt, sollte in Neumünster-Süd von der A7 abfahren.

Flugreisende sollten am Wochenende für die Anfahrt zum Helmut-Schmidt-Flughafen aus Richtung Süden mehr Zeit einplanen. Bereits ab Heimfeld wird die Autobahn um einen Fahrstreifen verengt, weil der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer in dem Bereich Bauwerke und Fahrbahnen prüft.