Hamburgs FDP verabschiedet Bürgerschaftswahlkampf-Programm

Hamburg. Die Hamburger FDP will heute bei einem Landesparteitag ihr Programm für den Bürgerschaftswahlkampf beraten. Im Bürgerhaus Wilhelmsburg wird Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein zu ihren Parteifreunden sprechen. Am Samstag ist die Verabschiedung des Wahlprogramms geplant. Bei ihrer Wahl auf Listenplatz eins hatte die 57 Jahre alte Juristin Treuenfels-Frowein Ende September erklärt, ihr Ziel sei ein zweistelliges Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 und eine Beteiligung an der nächsten Regierung. Wichtige Themen, die ihre Partei anpacken wolle, seien Fachkräftemangel, Wirtschaft, Verkehr, Mobilität und Klimaschutz, erklärte die Fraktionsvorsitzende.