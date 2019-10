Erste Fridays-for-Future-Demo in Hamburg nach Herbstferien

Hamburg. Für die erste Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung in Hamburg nach den Herbstferien sind laut Polizei 1500 Teilnehmer angemeldet. Unter dem Motto "Solidarität mit der Landtagswahl in Thüringen, für mehr Klimaschutz" startet die Demo am heutigen Freitag um 13.30 Uhr beim U-Bahnhof St. Pauli. Der Marsch der Klimaaktivisten soll am Nachmittag am Rathausmarkt zum Ende kommen. Für den 29. November plant die Umweltbewegung eine Großdemonstration in Hamburg, bei der sich nach Polizeiangaben 30 000 Menschen angemeldet haben.