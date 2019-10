Ladendieb versprüht Reizgas: mehrere Leichtverletzte

Hamburg. Ein Ladendieb hat in einem Supermarkt an der Sülldorfer Landstraße Reizgas versprüht, als einer der im Laden Anwesenden ihn stellen wollte. Vier Menschen mussten nach dem Vorfall am Donnerstag vor Ort behandelt werden, insgesamt klagten etwa 15 Personen über leichte Beschwerden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Ladendieb flüchtete. "Es handelte sich nicht um einen Raubüberfall, sondern um einen eskalierten Ladendiebstahl", hieß es. Ob ein Kunde oder ein Angestellter versucht hatte, den Dieb aufzuhalten, war zunächst nicht klar.