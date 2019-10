Polizei hat umweltfreundlichen Streifenwagen bekommen

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat einen Streifenwagen mit Brennstoffzellenantrieb in ihren Fuhrpark aufgenommen. Das Fahrzeug wird mit Wasserstoff angetrieben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es werde an einer der drei öffentlichen Tankstellen in Hamburg betankt und habe eine Reichweite von etwa 400 Kilometern. Angaben der Polizei zufolge ist der Wagen das weltweit erste Polizeiauto, dass gleichzeitig über einen Brennstoffzellen- und einen Batterieantrieb verfügt.