"Meinungsterror": AfD-Fraktionschef kritisiert Lucke-Protest

Hamburg. Die heftigen Protesten gegen eine Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke hat die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft als "Meinungsterror in seiner übelsten Form" kritisiert. "Linke Aktivisten können machen, was sie wollen", monierte AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Der Makroökonomie-Professor Lucke war vergangene Woche bei seiner ersten Vorlesung nach der Rückkehr an die Universität Hamburg als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert geworden. Wenige Stunden vor der Bürgerschaftsdebatte wurde auch Luckes zweite Vorlesung gestört, die er letztlich abbrach.