Hamburg. Die Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist am Mittwoch erneut gestört worden. Etwa 30 linke Demonstranten, zum Teil vermummt, drangen gegen Ende der Vorlesung gewaltsam in den Saal ein und skandierten Sprüche wie "Kein Recht auf Nazipropaganda", wie ein dpa-Reporter berichtete. Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Wagen davon.

Bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität vor einer Woche war Lucke als "Nazi-Schwein" beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. An dem Protest beteiligt waren auch Mitglieder der "Antifaschistischen Aktion" (Antifa).

Diesmal hatte die Universität ihre Sicherheitsmaßnahmen eng mit der Polizei abgestimmt und ausgeweitet. So gab es vor Beginn der Vorlesung Einlasskontrollen, damit nur angemeldete Studierende Zutritt zum Vorlesungssaal erhielten. Die Störer konnten aber von dem privaten Sicherheitsdienst nicht aufgehalten werden.

Das Präsidium der Universität verurteilte die Störungen aufs Schärfste. "Es ist unter keinen Umständen hinzunehmen, dass die Freiheit von Forschung und Lehre in irgendeiner Form beeinträchtigt wird und Beamte an der Ausübung ihrer Amtspflichten gehindert werden", hieß es in einer Stellungnahme. Eine Universität komme in einer solchen Situation allerdings an die Grenzen ihrer Möglichkeiten der Herstellung von Sicherheit und Ordnung. Es sei nunmehr Aufgabe der Politik, dafür Sorge zu tragen, dass die Hochschulen ihrem staatlichen Auftrag in Sicherheit und Freiheit nachgehen können.

Vor dem Unigebäude hatten Vertreter verschiedener Fachschaften Flugblätter mit der Aufschrift "Rechte Ideologie raus aus dem Hörsaal" verteilt. Darin forderten sie die Universitäts-Leitung auf, Lucke die Lehrtätigkeit, vor allem in Makroökonomik, zu entziehen.

Hinter dem Gebäude gab es vor und während der Vorlesung eine kleine Kundgebung mit rund 30 bis 50 Teilnehmern. Verschiedene Redner kritisierten die Lehrtätigkeit des Professors an der Uni. "Lucke hat gezeigt, dass er sowohl organisatorisch als auch ideologisch auf Seiten der Rechten steht", sagte der Organisator der Kundgebung, Felix Steins von den Campus Grünen. Deshalb müsse verhindert werden, dass er seine Propaganda auch im Hörsaal verbreite. "Am liebsten wäre uns, er würde die Uni verlassen. Wenn das nicht geht, sollte er zumindest keine Pflichtveranstaltungen mehr leiten", sagte Steins.

Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. Nachdem er 2015 im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung der Partei von Frauke Petry als AfD-Bundessprecher abgelöst worden war, hatte er die Partei verlassen und in der Folge fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen angeprangert.