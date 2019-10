Hamburg. Der Fieberklee ist von der Loki-Schmidt-Stiftung zur Blume des Jahres 2020 gewählt worden. Die Wahl sei auf die Sumpfblume gefallen, um auf den dringend notwendigen Schutz der Moore als ihren besonderen Lebensraum aufmerksam zu machen, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Die 41. Blume des Jahres mit dem lateinischen Namen Menyanthes trifoliata ist weder mit dem Klee verwandt, noch kann sie Fieber senken, doch sie ist perfekt an die Lebensbedingungen im Moor und in Sümpfen angepasst. Außerdem sei sie "ein reich gedeckter Tisch für Hummeln und Bienen", wenn sie zwischen Mai und Juni zarte, weiße Blüten zur Schau trage.

Zum Stiftungs-Botschafter wurde der Journalist und Biologe Lothar Frenz gewählt. "Mit dem Fieberklee als Blume des Jahres 2020 verkünde ich eine Pflanze aus einem Lebensraum vor der Haustür, in dem Loki schon als Kind auf abenteuerliche Entdeckungsreise ging", sagte Frenz.

Mit der Blume des Jahres möchte die Stiftung auch an ihre Gründerin Loki Schmidt (1919-2010) erinnern. Die Biologin und Frau von Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015) hatte die Aktion 1980 ins Leben gerufen. Die Blume des Jahres 2019 war die Besenheide.