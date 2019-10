Polizeiwagen rammt Fahrradfahrerin in Hamburg-Eilbek

Hamburg. Ein Streifenwagen der Polizei hat am Dienstagnachmittag in Hamburg-Eilbek bei einer Blaulichtfahrt eine Fahrradfahrerin gerammt und schwer verletzt. Das Polizeifahrzeug war im Einsatz über die Kreuzung Wandsbeker Chaussee/Kantstraße gefahren, als es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei mit einer Platzwunde am Kopf und eine Fraktur ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.