Flensburger Handball-Profi Hald erleidet Kreuzbandriss

Flensburg. Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss acht bis zehn Monate auf Simon Hald verzichten. Der dänische Kreisläufer hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten, teilte der Verein am Dienstag mit. Fraglich sei, ob der 25 Jahre alte Nationalspieler in dieser Saison überhaupt noch ein Spiel bestreiten kann. "Wir stehen alle unter Schock", sagte Cheftrainer Maik Machulla.

Passiert ist das Malheur im Champions-League-Spiel gegen Aalborg Håndbold (28:31) am vergangenen Sonntag. Hald soll in den nächsten Tagen operiert werden. Damit fällt der Profi auch für die dänische Nationalmannschaft bei der EM im Januar nächsten Jahres aus. Geschäftsführer Dierk Schmäschke bezeichnete den langen Ausfall als "eine absolute Katastrophe für Simon, aber auch für die gesamte Mannschaft". Er arbeite "mit Hochdruck an einem möglichen Ersatz am Kreis".