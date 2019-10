Rund 30 Hamburger Museen sind am Reformationstag kostenlos

Hamburg. In rund 30 Hamburger Museen ist der Eintritt am 31. Oktober frei. Unter dem Motto "see for free" veranstalten die staatlichen Ausstellungshäuser sowie viele private und Universitätsmuseen am Reformationstag ein Sonderprogramm, wie die Kulturbehörde am Montag mitteilte.

Neben Führungen in verschiedenen Sprachen und Mitmachaktionen werden den Angaben zufolge Musik, Lesungen und Museumsrallyes für Besucher aller Altersklassen angeboten. Im Archäologischen Museum etwa könnten Besucher in einer Sonderausstellung über das Spielen von Klassikern wie "Space Invaders" und am Gameboy in ihre Kindheit eintauchen.

Viele Museen laden zudem zu Diskussionsrunden ein. So werde im Museum für Kunst und Gewerbe das Verhältnis zwischen Juden- und Christentum näher beleuchtet und diskutiert. Organisiert und koordiniert wird der Tag im Auftrag der Kulturbehörde vom Museumsdienst Hamburg. Beim ersten eintrittsfreien Tag im vergangenen Jahr seien mehr als 70 000 Besucher in die Hamburger Museen geströmt.