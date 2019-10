Neumünster. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 205 bei Neumünster sind insgesamt sieben Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-Jähriger aus bisher unbekannten Gründen am Samstagnachmittag mit seinem Auto von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Beschleunigungsstreifen der Gegenfahrbahn geraten. Eine 18-Jährige konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal mit ihm zusammen.

Der 66-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 82-jährige Frau aus dem Fahrzeug der 18-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Itzehoe geflogen. Die Fahrerin selbst sowie zwei weitere Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt.

Wenig später kam es nahe der Unfallstelle zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem gleich vier Menschen leicht verletzt wurden. Eine Autofahrerin hatte laut Polizeiangaben versucht, mitten auf der B 205 zu wenden, um dem Rückstau zu entkommen, der sich infolge des Unfalls gebildet hatte. Dabei stieß sie mit einem Streifenwagen zusammen, der mit Sonderrechten an der Kolonne vorbeigefahren war, um zur Unfallstelle zu gelangen. Die Fahrerin, ihr 11 Jahre alter Sohn sowie die beiden Polizeibeamten in dem Fahrzeug wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes leicht verletzt. Sie wurden alle zur Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.