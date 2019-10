Hamburg. Axel Schneider war gerührt und dankbar gleichermaßen. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hatte soeben eine Eloge auf das Altonaer Theater, das Schneider als Intendant leitet, losgelassen und auch die Laudatio für den Barbara Kisseler Theaterpreis verlesen. Außerdem konnte Schneider sich über 50.000 Euro freuen, so hoch ist die Dotierung des Preises, der an die 2016 verstorbene ehemalige Kultursenatorin erinnert und der bereits zum dritten Mal vergeben wurde. Die Hermann-Reemtsma-Stiftung fördert die Auszeichnung mindestens zehn Jahre lang.

Die Bühne in Altona wird vor allem für ihr Kempowski-Projekt ausgezeichnet. „Es gehört Mut, aber auch etwas Größenwahn dazu, so ein Projekt auf die Beine zu stellen“, schrieb der Juror, der, um Unabhängigkeit zu gewährleisten, anonym bleibt, in seiner Begründung. Axel Schneider hatte die 2700 Seiten von Walters Kempowskis neunbändigem Romanzyklus „Die deutsche Chronik“ an vier Theaterabenden dramatisiert. Zwei Jahre hatte die aufwändige Vorbereitung gedauert, eineinhalb Jahre die Produktionszeit.

Gesamte Saison gewürdigt

Gewürdigt wurde jedoch nicht nur die außergewöhnliche „Kempowski-Saga“, sondern die gesamte Saison am Altonaer Theater, zu der auch die Dramatisierungen des Kultfilms „Absolute Giganten“, von Joachim Meyerhoffs autobiografischem Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ und die Krimi-Komödie „Baskerville“ nach Motiven von Arthur Conan Doyle gehören. Schneiders Motto „Wir spielen Bücher“ ist erneut aufgegangen. Der Barbara Kisseler Theaterpreis ist Lohn für ihn, seine Schauspieler und das Team des Altonaer Theaters.