Hamburg. Vier Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat der Linken-Bundesvorsitzende Bernd Riexinger am Sonnabend die Hamburger SPD attackiert. Außerdem spricht er sich nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien für einen Stopp der Rüstungsexporte in die Türkei aus.

Druck für Veränderungen komme von links

"Hier in Hamburg zeigt sich ja eh regelmäßig das alte Gesicht der SPD", kritisierte der Politiker bei einem Landesparteitag der Linken zum Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl im Februar. "Als Hüter der schwarzen Null. Als Partner der Immobilienlobby - nicht der Mieter, der Krankenhauskonzerne - nicht der Patienten, der Aktionäre - nicht der Beschäftigten. Als Bremser beim Klimaschutz statt als Motor der klimagerechten Stadt."

Doch auch in Hamburg zeige sich, dass der Druck für Veränderungen von links komme. "Auch hier in Hamburg könnt ihr mit eurer Kampagne für bezahlbare Mieten richtig Wind machen." Er sei überzeugt, dass die Linken gestärkt in die Bürgerschaft einziehen werden. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten die Linken 8,5 Prozent der Stimmen erreicht. Sie sind derzeit mit zehn Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten. Seit 2015 regiert in der Hansestadt eine rot-grüne Koalition.

Riexinger will Waffenexporte an Türkei stoppen

Außerdem hat der Linken-Chef nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien einen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei gefordert. "Alle Waffenexporte an die Türkei müssen sofort gestoppt werden, bereits erteilte Genehmigungen müssen rückgängig gemacht werden", sagte er beim Landesparteitag der Hamburger Linken. "Es ist unsere Verpflichtung, den Krieg gegen die Kurden zu stoppen." Die Linke demonstriere am Samstag in mehreren großen Städten zusammen "mit unseren kurdischen Freundinnen und Freunden gegen den schmutzigen und völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien".

Die Türkei hatte am 9. Oktober im Norden Syriens eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG gestartet, die von ihr als Terrororganisation angesehen wird. Ankara begründet den Einsatz mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Eine zuletzt in der Region verkündete Waffenruhe hält nicht überall. Die EU rief die Regierung in Ankara auf, den Militäreinsatz zu beenden. Die Bundesregierung verhängte wegen des Konflikts einen teilweisen Rüstungsexportstopp gegen die Türkei.