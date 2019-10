Auto prallt gegen Ampelmast und überschlägt sich

Hamburg. Eine 51-Jährige ist in Hamburg-Borgfelde mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast geprallt und verletzt worden. Der Wagen habe sich nach dem Zusammenprall am frühen Samstagmorgen überschlagen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ampelmast wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Einem Sprecher zufolge war die Frau alleine in dem Auto unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei stand die Fahrerin vermutlich unter Alkoholeinfluss.