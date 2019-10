HSV im Spitzenspiel gegen Bielefeld ohne Kapitän Hunt

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Spitzenspiel am Montagabend bei Arminia Bielefeld ohne seinen Kapitän Aaron Hunt auskommen. Der Mittelfeldspieler kann wegen muskulärer Probleme derzeit nur individuell trainieren. Ein Einsatz in Bielefeld "käme entsprechend noch zu früh", teilte der Verein am Freitag mit. Bis auf Hunt und Jan Gyamerah (Reha nach Wadenbeinbruch) hat Trainer Dieter Hecking in dieser Partie beim Tabellendritten (Montag, 20.30 Uhr/Sky) sein komplettes Team zur Verfügung.