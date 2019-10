Mehrheit der Handwerksbetriebe im Norden ist im Bau tätig

Kiel. Die Zahl der Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein ist 2017 leicht auf 18 961 gestiegen. Das waren 1,6 Prozent mehr selbstständige Firmen als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Mehr als die Hälfte von ihnen (58 Prozent) verdienten ihr Geld Baugewerbe. Die Betriebe beschäftigten 129 845 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter. Das waren 2,6 Prozent mehr als 2016. Hinzu kamen 20 973 Minijobs (plus 1,1 Prozent). Die Handwerksfirmen erzielten 2017 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro - 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.