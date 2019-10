Schnelsen: 1000-Pfund-Bombe bei Sondierungsarbeiten gefunden

Hamburg. Bei der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg haben Arbeiter in Hamburg-Schnelsen eine 1000-Pfund-Bombe gefunden. "Die Bombe steht auf dem Kopf, also mit der Spitze nach oben", sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei zunächst noch unklar, welche Art von Zünder sie habe und was das für die Entschärfung und mögliche Evakuierungen bedeute. Er ging davon aus, dass die Feuerwehr und Experten des Kampfmittelräumdienstes noch mindestens drei bis vier Stunden am Fundort sein werden. Wenn Wohnhäuser geräumt werden müssten, könne der Einsatz auch noch bis Mitternacht andauern.