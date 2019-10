Schüsse in Ratzeburg: Vater und Sohn streiten sich

Ratzeburg. Bei einem Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind mehrere Schüsse gefallen. Anwohner hätten den Notruf gewählt und mehrere laute Geräusche gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Vor Ort trennten die Beamten Vater und Sohn. Es wurden mehrere leere Patronen einer Schreckschusspistole gefunden. Die Waffe wurde am Dienstag nicht gefunden.