Hamburg. Es gibt politische Botschaften, für die Menschen gern auf die Straße gehen. Bezahlbares Wohnen und besserer Klimaschutz gehören definitiv dazu. Viele Hamburger werden sowohl beim „Mietenmove“ als auch bei „Fridays for Future“ demonstriert haben. Auf den zweiten Blick zeigt sich indes, dass sich manche hehre Ziele eben doch nicht so leicht verbinden lassen.

Wer Häuser saniert, aufwendig dämmt, Fenster austauscht, Solaranlagen auf Dächern installiert und Hightech-Heizungssysteme einbaut, muss hohe Investitionskosten stemmen. Ausgaben, die unter dem Strich das Wohnen teurer machen können, wenn die eingesparten Energiekosten diese Mehrausgaben nicht mehr ausgleichen.

Die Angst vor Gelbwesten-Protesten in Hamburg

Der neue Saga-Ansatz, statt einzelner Gebäude ganze Quartiere energetisch zu entwickeln, kann einen Weg aus diesem Dilemma weisen. Wie bei jeder Vision bleiben wichtige Fragen: Wie verhindert man, dass sich Unternehmen ihre Klimabilanz schönrechnen? Wie werden Sünder bestraft, besonders erfolgreiche CO 2 -Sparer aber belohnt? Funktioniert das Modell auch für den Vermieter eines Zinshauses?