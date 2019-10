Hausbewohnerin überrascht Einbrecher in ihrem Schlafzimmer

Hamburg. Eine 57-jährige Hamburgerin hat einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Schlafzimmer überrascht. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau am Montagvormittag gerade in der Küche, als sie verdächtige Geräusche hörte. Im Schlafzimmer entdeckte sie einen Mann, der gerade ihre Schubladen durchwühlte. Sie forderte ihn lautstark auf, zusammen mit ihren beiden Töchtern vor dem Haus auf die Polizei zu warten. Der Einbrecher habe jedoch eine der jungen Frauen zur Seite geschubst und sei geflüchtet. Die alarmierten Beamten konnten ihn wenig später festnehmen. Bei der Durchsuchung des 56 Jahre alten Deutschen fanden die Polizisten einen Teil des Diebesguts.