Hamburg. Am kommenden Montag (21. Oktober) werden alle Hamburger Kundenzentren (Fachbereich Einwohnerdaten) geschlossen bleiben. Wie ein Pressesprecher des Bezirksamts Hamburg-Harburg am Montag erklärte, sind umfangreiche technische Umstellungsarbeiten geplant.

Ein Großteil der Arbeiten erfolgt bereits am Wochenende, am Montag finden jedoch notwendige Funktionstests und Nacharbeiten statt. Sollten die Arbeiten frühzeitig abgeschlossen werden können, würden die Kundenzentren noch im Laufe des Tages öffnen - auch die Buchung von Onlineterminen soll dann noch kurzfristig möglich sein. Kunden müssen an den verbleibenden Wochensprechtagen vom 22. bis zum 25. Oktober mit großem Andrang rechnen.