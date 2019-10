30-Jähriger bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Ein 30-Jähriger ist bei einem Streit in Hamburg-Billstedt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. An der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag seien mehrere Personen beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Mindestens ein Beteiligter habe ein Messer eingesetzt und dem 30-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten sei die Gruppe geflohen. Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeiwagen blieb erfolglos. Der 30-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Tatort in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der behandelnden Ärzte stabilisierte sich nach einer Notoperation der Zustand des Mannes.