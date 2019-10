Hamburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Ein Autofahrer hatte gegen 1.40 Uhr im Stadtteil Horn zwei Autos beobachtet, die nebeneinanderher fuhren - und zwar deutlich zu schnell, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen sagte. Ob es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat, konnte die Polizei am Sonntagmorgen aber noch nicht mit Sicherheit sagen.

Die rasenden Autos kollidierten. Einer der Wagen prallte durch den Zusammenstoß gegen parkende Autos, das andere Auto fuhr gegen einen Baum am Straßenrand.

Insgesamt saßen sechs Menschen in den Autos. Drei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich in der Nacht um die Verletzten. Fachleute begutachteten die Spuren am Unfallort.