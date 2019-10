25-Jähriger vor Shisha-Bar mit Messer angegriffen

Hamburg. Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag vor einer Shisha-Bar in Hamburg mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Auslöser war ein Streit mit einem Unbekannten, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen sagte. Nach dem Angriff entkam der Angreifer demnach unerkannt. Dem 25-Jährigen hatte er eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.