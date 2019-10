2020 als Schicksalsjahr: Ostsee-Fischer vor dem Aus

Stahlbrode/Fehmarn. Die Ostsee-Fischerei schaut mit Bangen nach Brüssel, wo die EU-Fischereiminister voraussichtlich am Dienstag über die Fangquoten für 2020 entscheiden. Der Deutsche Fischerei-Verband befürchtet, dass viele Betriebe an der Ostseeküste die geplanten extremen Kürzungen nicht mehr verkraften und pleite gehen. Der Heringsfang in der westlichen Ostsee soll um 71 Prozent reduziert werden. Beim östlichen Dorsch soll es einen Fangstopp geben, beim westlichen eine Absenkung der Fangmenge um 68 Prozent. "Ich glaube nicht, dass bei der Entscheidung stark von den Empfehlungen der EU-Kommission abgewichen wird", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesfischereiverbands Schleswig-Holstein, Benjamin Schmöde.