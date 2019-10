Weltkriegsbombe in Kiel soll entschärft werden

Kiel. Munitionsexperten wollen in Kiel am heutigen Samstagmorgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Deshalb müssen bis 9.00 Uhr rund 4000 Menschen im Stadtteil Dietrichsdorf ihre Wohnungen verlassen. Wenn die Evakuierung abgeschlossen ist, kann die Entschärfung beginnen. Von 8.00 Uhr an werden mehr als 30 Straßen teilweise oder ganz gesperrt. Auch die Fachhochschule und der Ostuferhafen sind betroffen. Die britische 250-Kilo-Sprengbombe war bei der Vorbereitung von Bauarbeiten in der Nähe der Fachhochschule entdeckt worden.