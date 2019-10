Smart Table in der Elbphilharmonie stößt auf gute Resonanz

Hamburg. Sie wollen einmal selbst auf der Orgel der Hamburger Elbphilharmonie spielen? Mit dem sogenannten Smart Table auf der Plaza des Konzerthauses ist das seit einem Jahr möglich. Die drei großen Touchscreens in dem runden schwarzen Tisch im achten Stock der "Elphi" seien bislang auf gute Resonanz gestoßen, sagte Elbphilharmonie-Sprecherin Melanie Kämpermann am Freitag in Hamburg. "Der Smart Table wird von den Besuchern sehr gut angenommen."

Damit erhalten die Besucher der Elbphilharmonie auch ohne Ticket Einblicke in die Konzertsäle. Dazu kann man entweder die Aufnahmen eines Drohnenfluges anschauen oder die 3D-Ansicht des gesamten Hauses nutzen. "Das ist das 1. Fenster zum Konzertbereich und soll die Spannung steigern, um den Rest auch sehen zu wollen, so Kämpermann weiter. Auch das digitale Gästebuch mit Einträgen vieler Künstler, die schon in der Elphi aufgetreten sind, kann durchgeklickt werden. Demnächst soll die digital spielbare Orgel auch auf der Internetseite der Elbphilharmonie integriert werden.

Der interaktive Infotisch ist Teil der Partnerschaft mit dem Softwareunternehmen SAP, das den Smart Table auch komplett finanziert hat.